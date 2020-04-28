"7 лет иной близости": Тина Кароль почтила память мужа в годовщину его смерти

В годовщину смерти супруга знаменитость поделилась архивным снимком, на котором Евгений запечатлен смотрящим вдаль.

Ровно семь лет назад, 28 апреля, в семье Тины Кароль случилось большое горе - после долгой борьбы с раком желудка умер муж певицы, продюсер Евгений Огир.

Артистка очень тяжело переживала утрату и, по ее признанию, лишь недавно смогла вернуться к нормальной жизни. Все это время певицу поддерживал ее сын.

Читайте также"Прости, что не уберегла": Муцениеце довела поклонников до слез посланием бывшему мужу ПрилучномуВ годовщину смерти супруга знаменитость поделилась архивным снимком, на котором Евгений запечатлен смотрящим вдаль.

"Иная близость, ей 7 лет", - подписала фото Тина, которое разместила в Instagram Stories.

Напомним, Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года в одной из больниц Киева. Продюсер умер от рака желудка.