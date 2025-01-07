Знаменитая украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко впервые за долгое время показала свою маму. В важный для нее день артистка публично обратилась к родному человеку.
В своем Instagram звезда сообщила, что сегодня, 7 января, ее мама - Нина Аркадьевна - отмечает свой день рождения. Женщина празднует юбилей, ей исполнилось 75 лет. Поэтому по случаю важного праздника, исполнительница обратилась к маме и поздравила ее с юбилеем.
По словам Русланы, они очень близки с Ниной Аркадьевной. Она верит, что ничто не изменит их замечательных отношений. А также добавила, счастлива быть дочерью для своей матери.
"Мам! Я поздравляю тебя с твоим днем! Тебе 75, но это не про тебя! Ты всегда драйвовая! Ты всегда светишься. Нет ничего, что бы перерезало между нами пуповину. Мы - одно целое! Так было! Так есть! И так будет всегда", - написала знаменитость и поделилась фото с мамой, на которых они показались в нежных объятиях.
Фанаты Русланы также присоединились к поздравлениям и адресовали Нине Аркадьевне различные пожелания. Они еще и обратили внимание на сходство женщин и указали, что они похожи, как две капли воды:
- "Искренние поздравления вашей мамочке! Многая лета, счастливой жизни под мирным небом!"
- "Такие красивые, такие похожие, искренне поздравляю"
- "С днем рождения мамочка, спасибо за доченьку, спасибо за свет, многая лета!"
- "Ой как похожи, как две капли воды"
Напомним, ранее Руслана отреагировала на скандал ENLEO с российской музыкой. Артист признался, что слушает российских артистов во время войны, из-за чего получил много критики в сети. Однако победительница "Евровидения-2004" убеждена, что "ничего страшного" не произошло.