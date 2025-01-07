Исполнительница поздравила родного человека с важным праздником.

Знаменитая украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко впервые за долгое время показала свою маму. В важный для нее день артистка публично обратилась к родному человеку.

В своем Instagram звезда сообщила, что сегодня, 7 января, ее мама - Нина Аркадьевна - отмечает свой день рождения. Женщина празднует юбилей, ей исполнилось 75 лет. Поэтому по случаю важного праздника, исполнительница обратилась к маме и поздравила ее с юбилеем.

По словам Русланы, они очень близки с Ниной Аркадьевной. Она верит, что ничто не изменит их замечательных отношений. А также добавила, счастлива быть дочерью для своей матери.

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"Мам! Я поздравляю тебя с твоим днем! Тебе 75, но это не про тебя! Ты всегда драйвовая! Ты всегда светишься. Нет ничего, что бы перерезало между нами пуповину. Мы - одно целое! Так было! Так есть! И так будет всегда", - написала знаменитость и поделилась фото с мамой, на которых они показались в нежных объятиях.

Фанаты Русланы также присоединились к поздравлениям и адресовали Нине Аркадьевне различные пожелания. Они еще и обратили внимание на сходство женщин и указали, что они похожи, как две капли воды:

"Искренние поздравления вашей мамочке! Многая лета, счастливой жизни под мирным небом!"

"Такие красивые, такие похожие, искренне поздравляю"

"С днем рождения мамочка, спасибо за доченьку, спасибо за свет, многая лета!"

"Ой как похожи, как две капли воды"

Напомним, ранее Руслана отреагировала на скандал ENLEO с российской музыкой. Артист признался, что слушает российских артистов во время войны, из-за чего получил много критики в сети. Однако победительница "Евровидения-2004" убеждена, что "ничего страшного" не произошло.

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