Пара празднует годовщину свадьбы.

Украинская певица Руслана Лыжичко, которая недавно откровенно рассказала о серьезном кризисе в браке с мужем Александром Ксенофонтовым, показала архивное фото с ним.

Оказалось, что сегодня, 29 декабря, артистка празднует с мужем 29 годовщину брака. По случаю праздника она решила поздравить Александра в своем Instagram. Также Руслана добавила фотографию, которая была сделана много лет назад в Крыму. На ней супруги нежно обнимаются на фоне живописных гор.

"29 лет, как я самая счастливая, что у меня есть ты, Александр. С нашей годовщиной! Ты моя Вселенная! P.S. Это фото сделано на Ай-Петри в Крыму. Мы обязательно с тобой еще туда вернемся!" - подписала романтический кадр певица.

Видео дня

Реакция подписчиков

Поклонники звезды начали активно комментировать фото и писать свои поздравления паре:

"Поздравляю! Так держать"

"Искренние поздравления, пусть ваша любовь будет всегда горячей и крепкой"

"Берегите свое тепло"

"Вы потрясающая пара"

"Самая очаровательная, самая прекрасная, самая уникальная пара".

Напомним, недавно 51-летняя Руслана впервые призналась, почему у нее нет детей. Оказалось, что в 2010 году у певицы произошел выкидыш.

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