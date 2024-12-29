Украинская певица Руслана Лыжичко, которая недавно откровенно рассказала о серьезном кризисе в браке с мужем Александром Ксенофонтовым, показала архивное фото с ним.
Оказалось, что сегодня, 29 декабря, артистка празднует с мужем 29 годовщину брака. По случаю праздника она решила поздравить Александра в своем Instagram. Также Руслана добавила фотографию, которая была сделана много лет назад в Крыму. На ней супруги нежно обнимаются на фоне живописных гор.
"29 лет, как я самая счастливая, что у меня есть ты, Александр. С нашей годовщиной! Ты моя Вселенная! P.S. Это фото сделано на Ай-Петри в Крыму. Мы обязательно с тобой еще туда вернемся!" - подписала романтический кадр певица.
Реакция подписчиков
Поклонники звезды начали активно комментировать фото и писать свои поздравления паре:
- "Поздравляю! Так держать"
- "Искренние поздравления, пусть ваша любовь будет всегда горячей и крепкой"
- "Берегите свое тепло"
- "Вы потрясающая пара"
- "Самая очаровательная, самая прекрасная, самая уникальная пара".
Напомним, недавно 51-летняя Руслана впервые призналась, почему у нее нет детей. Оказалось, что в 2010 году у певицы произошел выкидыш.