Поклонники уверены, что Кидман делала пластику.

54-летняя американская актриса Николь Кидман обнародовала в своем Instagram фотографию, на которой позирует с режиссером Лулу Ван.

Поклонники сразу же обратили внимание на лицо Кидман, которое выглядит фарфоровым. Вероятно, звезда сделала пластическую операцию, ведь добиться такого эффекта с помощью средств для ухода за лицом и просто косметологических процедур - невозможно.

При этом сама актриса никак не комментирует хирургическое вмешательство в свое лицо. Она уверяет, что постоянно пользуется солнцезащитным кремом и не курит. Все это помогает ее коже выглядеть свежей.

Хотя однажды Кидман таки призналась, что делала ботокс. Но, по ее словам, данная процедура ей не понравилась, так как исчезла мимика.

Впрочем, поклонники звезды уверены, что актриса таки прибегала к пластическим операциям.

Кто такая Николь Кидман

Николь Кидман - американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. Лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы". Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы". Также она обладательница шести премий "Золотой глобус", премии BAFTA, двух премий "Эмми" и "Сатурн".

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