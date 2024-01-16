Женщина до сих пор не может с ним смириться.

Известная американская актриса Николь Кидман откровенно рассказала о своем комплексе с детства. Оказалось, что женщина стесняется своего роста, который у нее 180 сантиметров. Об этом она рассказала в интервью Radio Times и вспомнила историю о первых кастингах в кино.

"Мне сказали: "У тебя не будет карьеры. Ты слишком высокая". Я помню, как проходила пробы на роль Энни. Это был большой кастинг с участием сотен людей. У меня не было агента, я просто пришла. Моя мама сказала: "Ой, пожалуйста, нам обязательно здесь быть? Сколько времени это займет?",- рассказала актриса.

Далее она добавила, что уговорила маму остаться, а комиссию посмотреть на нее. Тогда они неожиданно начали измерять рост Кидман, ведь думали, что она маленькая для роли.

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"Я превзошла все их ожидания! Они думали, что я ниже 160 см, а я уже тогда была ростом 164 см! Я такая: "Пожалуйста, можно я попробую себя в кастинге?" И меня прослушали. Но я не получила тогда роли", - вспомнила Николь.

Интересно, что уже в 13 лет рост Кидман был 180 сантиметров. Тогда ее начали дразнить сверстники, поэтому она не любит вспоминать подростковые времена.

"Меня дразнили и называли Сталки, как будто я длинная узкая полоска. Люди спрашивали: "Как там воздух?" Но когда я стала взрослой, я все равно слышу: "Ты намного выше, чем я думал", или мужчины спорят о том, насколько высокими должны быть мои каблуки", - отмечает Николь.

Теперь, когда женщина достигла невероятного успеха и признания во всем мире, Кидман по-прежнему считает, что на любой красной дорожке она выглядит как жираф. И хоть рост не ограничивает ее в работе, актриса признает, что это все равно болезненная для нее тема.

"Меня это беспокоит, когда я играю и хочу быть маленькой. Я невероятно благодарна за то, что здорова и могу ходить. Однако у меня были проблемы с коленями из-за моего роста и это действительно мой комплекс", - сказала Кидман.

Что известно о Николь Кидман

Напомним, Николь Кидман - американская актриса, которая имеет много престижных премий. В частности, она является лауреатом премии "Оскар" 2003 года за роль в фильме "Часы", обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее Славы". Также Кидман обладательница шести премий "Золотой глобус", премии BAFTA и двух премий "Эмми".

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