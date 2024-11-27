Сторонник диктатора сразу решил расставить все точки над "і".

Российскому певцу Александру Буйнову, который поддерживает кровавую политику Кремля, диагностировали последнюю стадию рака.

Такая информация появилась в некоторых росСМИ вчера, 26 ноября.

"Певцу предоставили паллиативный статус - диагностирована последняя стадия онкологии, о возможном лечении и ремиссии речь больше не идет. Буйнову был установлен диагноз - рак предстательной железы IV степени. Прописали также пить много воды и термическую диету", - говорилось в новостях.

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Однако 74-летний сторонник диктатора возмутился таким сообщением в СМИ. Он отметил, что чувствует себя нормально и обратился к журналистам в своем Instagram так:

"Вот так проснешься утром дома, вернувшись ночью после выступления на очередном концерте, откроешь ленту - а там такое... Вы бы лучше написали о моем новом клипе, о новых песнях, позвонили бы и спросили о творческих планах. Прекращайте ерундой заниматься. Будьте здоровы".

К слову, в 2011 Буйнов действительно рассказывал об онкологической болезни. Однако, по его словам, он смог успешно вылечился от рака предстательной железы, не останавливая своей концертной деятельности.

Что известно о позиции Александра Буйнова

Путинист Александр Буйнов не раз выступал перед террористами в оккупированном украинском Донецке. Из-за этого его внесли в "черный список" Министерства культуры - перечень лиц, которые "угрожают национальной безопасности". Он также заявлял, что хочет воевать с украинцами.

Напомним, ранее российский певец Александр Буйнов попал в больницу с серьезной травмой.

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