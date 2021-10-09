Наталья Бардо с мужем завели домашнего питомца.

Российская актриса Наталья Бардо написала в Instagram, что они с мужем таки решились завести собаку породы мальтипу, хотя она была против.

Ребята! Вы начали нас поздравлять после шутки про штаны и 5-й месяц беременности. Но нас и правда можно поздравить. В семье уже появился ребенок. Мы не можем от нее оторваться", - сказала Наталья.

Также она добавила, что настолько полюбила своего питомца, что каждый вечер теперь спешит к нему домой.

"Все знают, как я была против, но в итоге каждый вечер тороплюсь домой. Это невероятная прелесть", - добавила Бардо.

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Наталья Бардо - российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. В возрасте восемнадцати лет впервые снялась в кино, исполнив роль Лизы в драматическом художественном фильме "Пушкин. Последняя дуэль" (2006) режиссёра Натальи Бондарчук. С 5 января 2007 года участвовала в проекте "Дом 2", провела там 177 дней и имела отношения с Антоном Бородиным.

В 2016 году стало известно об отношениях Натальи с режиссёром Марюсом Вайсбергом (старше Натальи на 17 лет). В 2018 году пара анонсировала свою свадьбу. В браке у них родился сын Эрик.

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Автор: Диана Могилевич