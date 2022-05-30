Сазыкина набросилась на Брежневу из-за ее осуждения войны.

Российский продюсер Олеся Сазыкина считает, что Вера Брежнева должна вернуть все заработанные в РФ деньги. По ее словам, эта страна ее обогатила, а она сейчас ее осуждает из-за войны в Украине.

Об этом сообщает ryazan.life.

Как рассказала Сазыкина, Брежнева в России пользовалась спросом среди очень богатой аудитории. Однажды ее пригласили в дом состоятельного человека, чтобы она исполнила несколько песен в честь 4-летия его дочери. Но девочка быстро уснула, поэтому Брежневу попросили немного задержаться. За этот мини-корпоратив ей заплатили, по данным продюсера, около ста тысяч евро.

Сазыкина уверена, что Брежнева должна вернуть все заработанные в РФ деньги после того, как она публично осудила войну в Украине.

"Не стоило позволять себе таких негативных высказываний в сторону той страны, которая ее обогатила", - сказала продюсер.

Напомним, на третьем месяце войны Вера Брежнева перешла на украинский язык.

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