По словам продюсера, певица уехала за границу.

Российский продюсер Илья Саглиани заявил, что украинская певица София Ротару с начала полномасштабной войны живет с сыном в Европе. По его словам, артистка купила недвижимость в Италии.

Он добавил, что недвижимость Ротару в Москве сейчас закрыта, а в это время она приобрела не одну квартиру в Италии.

"Нам рассказали, что у Ротару на данный момент уже ни один объект недвижимости за границей. А квартира в Москве стоит закрытая. Вряд ли кто-то из коллег артистки в Москве с патриотической позицией будет связываться и помогать ей с продажей жилья. Продать его будет проблематично", – сказал продюсер в комментарии росСМИ.

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Кроме того, пропагандистское издание Kp.ru сообщает, что в Москве у Ротару есть квартира, начисляющая 120 квадратных метров. В среднем на рынке недвижимости такие аппартаменты стоят 60 миллионов рублей.

Будет ли продавать Ротару московскую недвижимость - неизвестно. При этом есть слухи, что она хочет переписать эту квартиру на свою помощницу.

Ранее стало известно, как сейчас выглядит София Ротару, которая с начала полномасштабной войны открыто не высказала свою позицию, а лишь реагирует на обстрелы украинских городов.

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