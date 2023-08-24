Певица показалась в День независимости Украины.

Известная певица София Ротару поздравила украинцев с Днем независимости и показалась с сыном Русланом Евдокименко на общей фотографии.

Мама с сыном позировали в поле. Руслан на свежем фото предстал в серой футболке, соломяной шляпе и солнцезащитных очках. Ротару позировала в похожем "луке" - она надела белую футболку и очки, однако на голову решила повязать бандану.

"С днем рождения", - подписала снимок знаменитость.

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Кроме того, 24 августа, в День независимости Украины, она пожелала всем победы и мира.

Отметим, София Ротару редко "появляется" в социальных сетях. Последнюю фотографию она опубликовала 7 августа 2022 года, где сидит на пороге своего дома в желтом платье.

Последнее время она лишь реагирует на обстрелы нашей страны. В инста-сториз артистка показывает ужасы войны, однако ничего не пишет.

Напомним, София Ротару вышла на связь с украинцами в День флага. Она, как всегда, не стала ничего говорить, а лишь опубликовала в инста-сториз сине-желтый флаг на фоне голубого неба.

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