Высказать свою позицию актер решил на второй месяц с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Российской одиозный актер и бодибилдер Александр Невский на второй месяц войны в Украине выступил в поддержку против военных действий, и заявил, что украинцы - герои.

Такую позицию он обнародовал на своей странице в Twitter. Мужчина подчеркнул, что все причастные к убийству мирных жителей должны понести ответственность за это.

"Все вины в ужасных преступлениях против мирного населения должны быть наказанными. Войну следует остановить. Выражаю поддержку всему героическому украинскому народу", - высказался бодибилдер.

Отметим, Невский - скандальный российский актер и бодибилдер, который называл себя победителем конкурса по версии NABBA. Однако чемпионат, о котором идет речь, на самом деле проводился INBA в 1999 году, а не NABBA. Кроме того, Невский публично заявлял, что он якобы советник главы Минкульта РФ, однако спикер министра опроверг данную информацию.

Напомним, внучка Софии Ротару высказалась о войне в Украине.

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