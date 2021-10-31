Лена Темникова едва не стала жертвой изнасилования.

Российская певица Лена Темникова на YouTube-шоу "Света вокруг света" рассказала, что с детства мечтала стать артисткой. Когда девушке было 17 лет она приехала в Москву по приглашению некого продюсера, который обещал девушке блестящую карьеру.

Тогда Темникова очень серьезно к этому отнеслась, собрала свои вещи и рванула покорять столицу РФ. Вот только, когда она приехала, этот продюсер ее не встретил. Звезда вспомнила, что тогда ему позвонила и услышала в ответ, что она приехала не вовремя, так как он женат.

Но Темникова убедила мнимого продюсера заселить ее в отель. Там же девушка разговорилась с администратором отеля, которая рассказала ей, что "продюсер" часто к ним приводит несовершеннолетних девушек.

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Также она добавила, что после этого инцидента "продюсер" еще некоторое время пытался угрожать ей, но она игнорировала такое его поведение.

Кто такая Лена Темникова

Лена Темникова - российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место во втором сезоне музыкального шоу талантов "Фабрика звёзд". Позже Темникова ушла в сольное плаванье и успела выпустить уже пять музыкальных альбомов.

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Автор: Диана Могилевич