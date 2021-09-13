Ирина Шей предстала в пикантной позе.

Популярная российская модель, которая недавно рассталась с американским рэпером Канье Уэстом, Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для модного глянца High Style.

Звезда появилась на обложке журнала в белом трикотажном топе и коротеньких шортиках. Пикантности снимку добавило то, что Шейк одну руку положила себе на плечо, а вторую засунула в трусы. Стоит отметить и в целом роскошную фигуру супермодели.

"Только для тебя", - подписала кадр Шейк.

"Удивительно и эмоционально вызывающе", "Обычно, парни там что-то ищут", "Нереальная", "Замечательная женщина", - пишут фолловеры.

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Ирина Шейк - российская супермодель и актриса. Она является первой моделью из РФ, появившейся на обложке Sports Illustrated.

В рангах сайта models.com Ирина Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.

В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже.

Интересно, что Ирина состояла в отношениях с Канье Уэстом. Пара вместе провела отпуск во Франции, где они отметили 44-лете Канье. Но недавно стало известно, что пара рассталась.

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Автор: Диана Могилевич