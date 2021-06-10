Пара вместе провела отпуск.

Американский рэпер Канье Уэст, который разводится с телезвездой Ким Кардашьян, завел новый роман. Недавно его начали подозревать в романе с российской моделью Ириной Шейк. А сейчас информация подтвердилась.

Об этом сообщает People.

Пара вместе провела отпуск во Франции, где они отметили 44-лете Канье.

"Канье - парень, который умеет убеждать… Она очарована. Он пригласил ее во Францию, и она с радостью приняла предложение", - сообщил инсайдер.

Напомним, Ирина Шейк в 2019 году рассталась с Брэдли Купером, а сам Канье Уэст находится в бракоразводном процессе с Ким Кардашьян.

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Автор: Диана Могилевич