Она посетовала на то, что из-за войны не может посетить могилу матери.

Российская певица Маша Распутина поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина. Она постоянно говорит о том, что Россия достойна лучшего, что она хочет видеть свою страну процветающей и сильной.

Но и война в Украине ее не устраивает. Вот только не потому, что путинская армия убивает людей, насилует детей и мародерствует. А потому, что Маша не может посетить могилу своей матери.

"Конечно, мне очень тяжело из-за этого. Раньше мы с мужем Виктором Евстафьевичем каждый год бывали в Украине. Первым делом заезжали на кладбище. Теперь мне остается только молиться за маму каждый день. А что мне еще делать?", - сказала Распутина в комментарии росСМИ.

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При этом, по словам певицы, она переживает за украинцев, ведь среди них есть и ее друзья.

"Народ жалко", - подытожила знаменитость.

Кто такая Маша Распутина

Маша Распутина - советская и российская певица, выпустившая 8 студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.

В апреле 2015 года Распутина представила песню "Когда мы вместе" поэта Ильи Резника и композитора Кая Метова, посвящённую президенту России Владимиру Путину.

Напомним, ранее российский артист Николай Басков, который не скрывает, что поддерживает развязанную Путиным войну, заявил, что пожертвовал на нужды российской армии миллион рублей (около 525 тысяч гривень).

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