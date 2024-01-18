ТНМК пытались убедить организатора концерта, но все бесполезно.

Украинская группа ТНМК вчера должна была выступить в Любляне, однако организатор концерта за несколько часов отменил их выступление.

Как рассказал директор группы Святослав Румежак, причиной тому стала российская пропаганда.

"Владелец клуба все согласовал, но на этапе финальных согласований он начал странно вести себя: то обвинял нас, что райдеры какие-то не такие, то информацию какую-то не отправили. Потом начал ставить условия и оскорблять, что мы не профессионалы. В день концерта он позвонил и сообщил, что его не будет, потому что мы - "неон***сты". Узнали впоследствии, что в Любляне активно действуют российские пропагандисты", - сказал Румежак.

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Он добавил, что россияне бойкотируют все украинские митинги, делают все возможное, чтобы украинские мероприятия отменялись.

"Эти люди позвонили владельцу клуба, сказали, что мы – "н***сты", ведем агрессивную пропаганду и хейтспичи", - добавил директор группы.

Изначально ТНМК пытались уговорить организатора не отменять концерт, однако это не имело никакого результата.

К счастью, концерт все же состоялся, но на другой площадке, где группе позволили выступить абсолютно бесплатно.

Напомним, ранее лидер ТНМК Фагот высказался о коллегах, которые "переобулись".

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