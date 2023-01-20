Украинская телеведущая почтила память погибших 18 января.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина побывала на месте крушения вертолета в Броварах. Туда она принесла цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших 18 января. Снимками знаменитость поделилась в своем Instagram-блоге.

"Это то самое место в Броварах. Вы можете увидеть, как оно выглядит после произошедшей вчера трагедии. Я надеюсь, вы понимаете, что это ад, через который украинцы проходят каждый день. Каждый день в Украине выглядит именно так. Надеюсь, однажды мы сможем это остановить", - прокомментировала Маша Ефросинина свой визит в Бровары.

Также она показала фото на месте, куда каждый день небезразличные украинцы приносят цветы и игрушки в память о жертвах.

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Трагедия в Броварах 18 января 2023: подробности

Утром 18 января в Броварах на детский садик упал вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководства МВД (министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович), а также несколько детей и прохожих. На данный момент известно о 14 погибших, среди которых - ребенок.

Сообщается, что вертолет направлялся в Харьковскую область. Причина крушения еще не установлена, но ведутся следственные действия.

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