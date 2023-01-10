Телеведущая припомнила, что ранее Филипп Киркоров любил бывать в Киеве, а сейчас он попал в "черный список" как поклонник путинского режима.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина высказалась о российских артистах-путинистах. Она припомнила, как Филипп Киркоров раньше любил посещать Киев и проводил много времени в украинской столице. Сегодня он стал врагом украинского народа. Вот что сказала Ефросинина в своем блоге:

"А в глаза Филиппу я бы посмотрела при случае. Все никак не могу понять, как все эти люди живут с собой в согласии во время нападения их страны на Украину, которую они все называли своим вторым домом! Мне чисто по-человечески интересно! Ну не может же так отбить память физиологически. Как он обожал Украину! Не вылезал из Киева. Какие дифирамбы пел Зеленскому при всех случаях публично, и не стесняясь, просил, чтобы ему выписали роль в очередной части "Любовь в большом городе". Как признавался в любви со сцены своим поклонникам и постоянно намекал, что мечтает о звании народного…"

Артистка отметила, что она в недоумении оттого, как российские артисты смогли резко "переобуться" и поддержать кровожадный режим Владимира Путина.

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"Такое я могу о каждом из этих п*здюков из списка санкций рассказать, потому что работали с ними с конца "90-х" десятки лет! Что ж, бл*ть, за изверги они все стали? Как они на себя смотрят в зеркало? Как смотрят в глаза своим детям?", - резюмировала Маша.

Что Киркоров говорит о войне в Украине

И до 24 февраля 2022 года, и после этой даты Филипп Бедросович давал понять своим поклонникам, что он поддерживает президента России Владимира Путина и его кровожадную политику. За время полномасштабной войны артист ни разу не призвал ее остановить и не рассказал о реальных событиях в Украине. Вместо этого он следует российским методичкам и распространяет пропаганду.

Напомним, недавно Владимир Зеленский подписал "черный список" российских артистов. Туда вошли те, кто поддержал войну. Среди них Филипп Киркоров и Сергей Глушко (Тарзан).

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