Екатерина Усик рассказала, что сейчас с их домом и живет ли там кто-то.

Жена украинского боксера, обладателя четырех поясов в супертяжелом весе Александра Усика рассказала, в каком состоянии сейчас их дом, в котором в 2022 году жили россияне. Екатерина Усик объяснила, какая судьба будет у дома и ответила, живет ли в нем кто-то сейчас.

Как известно, в 2022 году российские оккупанты захватили дом спортсмена в Ворзеле, Киевская область. На тот момент звезды бокса и его родных там не было. Россияне жили в доме некоторое время, а потом оставили его, повредив его внутри и снаружи.

Во время интервью ведущему Славе Демину женщина отметила, что они с любимым планируют снести дом, поскольку после россиян он в очень плохом состоянии. Пока они сдают в аренду недвижимость и сами не хотят там жить, но планируют снести его под фундамент и построить новый.

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"Этот дом разбили россияне... когда заходили через Ворзель. Там жили... Туда их привезли... какая-то белая машина. То есть они знали, куда едут, конкретно в дом. Это рассказали соседи, которые еще были там. Он в плохом состоянии. Я думаю, что мы потом его под фундамент будем сносить", - рассказала женщина.

Сейчас звездная пара живет в другом доме возле Киева с дочерьми Елизаветой и Марией. Но их сыновья Кирилл и Михаил остались в Испании, куда выехали еще в начале полномасштабного вторжения. Там они живут с бабушкой и дедушкой.

По словам Екатерины, сейчас у них с мужем есть два дома и третий, который пока на стадии строительства. Женщина говорит, что каждый их дом - это инвестиция.

"Каждый мой объект и каждый мой дом, который я строю, где-то я понимаю, что я здесь ненадолго и все, это будет работать дальше. Я или продам, или сдам, или еще что-то", - добавила жена Усика.

Напомним, ранее Екатерина Усик призналась, на чем зарабатывает во время войны в Украине. Избранница спортсмена также прокомментировала упреки о том, что она якобы живет в тени звездного мужа.

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