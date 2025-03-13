Избранница спортсмена также прокомментировала упреки о том, что она якобы живет в тени звездного мужа.

Жена известного украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика - Екатерина - откровенно рассказала об источнике своих доходов. Женщина призналась, на чем зарабатывает во время войны и как относится к мысли, что якобы живет в тени мужа.

О своей работе избранница спортсмена рассказала в интервью для Славы Демина. По ее словам, сейчас у нее есть своя компания, которая занимается недвижимостью. Екатерина покупает жилые и нежилые помещения в Украине, преимущественно в Киеве, а затем сдает их аренду или перепродает дороже. Также женщина рассказала, что иногда она может купить большой дом, из которого потом строит два новых и продает их значительно дороже.

"Есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, в Киеве. Это риски, а ведь есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально. Это не риэлторская компания. Просто мои объекты, которые у меня есть, мы их сделали на компанию и платим все официально, налоги в страну", - поделилась Екатерина.

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Также она объяснила, что думает, что она якобы живет в тени мужа. Некоторые поклонники титулованного боксера даже не знают ничего о Екатерине и чем она занимается, поскольку их интересует только жизнь самого кумира. Сама Усик говорит, что ее это нисколько не беспокоит. Она с уважением относится к достижениям любимого и говорит, что ей хватает его успеха:

Мне этого достаточно. Я человек не публичный, мне это не нравится. Мне нравится просто заниматься своими делами, быть с детьми и все, чтобы меня не видели.

Сам Александр также поделился своими мыслями по этому поводу. Он отметил: "Она с детства такой самодостаточный человек, с большим сердцем. Ей не надо быть где-то рядом со мной. Ей не надо сильно много говорить. Она это хорошо делает дома, без интервью. Она сама для себя выбирает, с кем она будет общаться, когда она что-то будет постить или еще что-то. Самодостаточная женщина, которой не нужна популярность".

К слову, боксер женился на любимой в 2009 году в Симферополе. В 2014 году звездная семья переехала в Киев. Сейчас пара воспитывает четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

Напомним, ранее Екатерина Усик похвасталась образом за более 6 миллионов гривень. Звездная семья с размахом отпраздновала день рождения дочери и поразила своими "луками" на празднике.

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