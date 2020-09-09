Рональд Харвуд умер по естественным причинам.

Британский сценарист и драматург Рональд Харвуд умер 8 сентября в возрасте 85 лет. Смерть наступила по естественным причинам.

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Харвурд был известным сценаристом, который получил "Оскар", передает BBC.

Помимо сценариев, он также писал пьесы. Одну из них экранизировали. Также он получил номинации на "Золотой глобус" и BAFTA. Десять лет назад Рональд был посвящен в рыцари за свои театральные достижения.

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Автор: УНИАН