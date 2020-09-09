Харвуд умер / eastnews.ua
Британский сценарист и драматург Рональд Харвуд умер 8 сентября в возрасте 85 лет. Смерть наступила по естественным причинам.
Читайте такжеОззи Осборн пытался убить свою жену: подробности
Харвурд был известным сценаристом, который получил "Оскар", передает BBC.
Помимо сценариев, он также писал пьесы. Одну из них экранизировали. Также он получил номинации на "Золотой глобус" и BAFTA. Десять лет назад Рональд был посвящен в рыцари за свои театральные достижения.
Другие новости по теме:
- Умер экс-солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский
- Актер из "Санта-Барбары" покончил с собой
- Известный американский певец умер от коронавируса
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram