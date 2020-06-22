Известная модель Роми Стрейд рассказала, кто у нее родится

У модели родится девочка.

"Ангел" Victoria's Secret, нидерландская модель Роми Стрейд беременна. В Instagram девушка опубликовала фото, на котором позирует с супругом Лауренсом ван Леейвеном. В описании к фото Стрейд написала, что они ждут девочку.

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Пара на улице выпустила розовый пар из специального устройства. Таким образом стало понятно, что первенцем станет девочка.

"Мы не можем дождаться встречи с нашей маленькой девочкой", – написала модель.

Как сообщал УНИАН, ранее Джамала на последнем месяце беременности снялась в фотосессии.

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