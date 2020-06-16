Беременная Джамала устроила фотосессию в бикини

Джамала на последнем месяце беременности снялась в фотосессии.

Украинская певица Джамала на последнем месяце беременности часто публикует в Instagram фотографии из разных фотосессий. На этот раз она позирует в бассейне.

На снимках Джамала в черном купальнике и очках. В руках она держит бокал с каким-то напитком, а на первом плане стоит тарелка с различными фруктами и ягодами.

""Скучные", но такие милые сердцу летние фоточки", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, ранее Джамала снялась в нежной фотосессии перед родами.

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