Беременная Джамала устроила фотосессию в бикини
17:03, 16 июня 2020Звезды
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Джамала на последнем месяце беременности снялась в фотосессии.
Джамала отдохнула в бассейне / фото instagram.com/jamalajaaa
Украинская певица Джамала на последнем месяце беременности часто публикует в Instagram фотографии из разных фотосессий. На этот раз она позирует в бассейне.
На снимках Джамала в черном купальнике и очках. В руках она держит бокал с каким-то напитком, а на первом плане стоит тарелка с различными фруктами и ягодами.
""Скучные", но такие милые сердцу летние фоточки", - написала певица.
Как сообщал УНИАН, ранее Джамала снялась в нежной фотосессии перед родами.
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