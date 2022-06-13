Полтора года назад стало известно, что музыканту диагностировали болезнь Паркинсона.

Известный всему миру британский рок-певец Оззи Осборн готовится к серьезной операции. Она состоится в понедельник, 13 июня. Операция связана с тем, что полтора года назад у артиста выявили болезнь Паркинсона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что лечение Осборна откладывалось несколько раз из-за пандемии коронавируса. По данным супруги музыканта Шэрон, будущая операция "решит его дальнейшую жизнь". Недавно в одном из своих интервью певец отметил, что ему предстоит операция на шее.

"В последнее время я не могу нормально ходить. У меня физиотерапия каждое утро. Мне получше, но далеко не так, как хотелось бы, чтобы вернуться к живым выступлениям", - рассказывал музыкант.

Отметим, Оззи Осборну - 73 года. Он один из основателей известной рок-группы Black Sabbath, его называют "крестным отцом хэви-металла". Женат на британской телеведущей и музыкальном продюсере Шэрон Осборн уже 40 лет.

Напомним, дочь Оззи Осборна рассказала фанатам, что на самом деле помогло ей похудеть на 39 килограммов.

Также УНИАН писал, что были названы мировые звезды, которые принимают у себя дома беженцев из Украины.

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