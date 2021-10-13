По словам певца, за служение Люцифер бережет его от болезни.

Британский рок-певец, музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил, что Сатана предоставляет ему защиту от коронавируса.

По словам иконы хэви-метала, дьявол хранит его во время пандемии, даже когда близкие члены семьи заболели COVID-19.

"У моей жены был вирус, у моей дочери был вирус, а я им так и не заразился. В служении дьяволу есть свои плюсы", - сказал Осборн журналу Metal Hammer.

Читайте такжеДом женщины оккупировала почти сотня смертоносных змей: жуткие фотоПри этом издание отмечает, что заявление артиста, скорее, шуточное. Кроме того, он сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем.

"Последние два года я был в ужасном состоянии. Я борюсь с этим проклятым переломом шеи, похоже, мне предстоит еще одна операция. Я сейчас на физиотерапии", - среди прочего признавался певец журналистам в апреле.

О том, что супруга Оззи Осборна, Шерон, заразилась коронавирусом, стало известно в декабре 2020 года. В своем Instagram женщина писала, что сдала тест на коронавирус и он оказался положительным.

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Автор: Катерина Комолова