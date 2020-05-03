Робби Уильямс спел песню, которую написала его семилетняя дочь (видео)

Трогательное семейное видео Уильямса собрало более 110 тысяч просмотров.

Британский певец Робби Уильямс во время карантина проводит очень много со своими детьми. В частности – занимается музыкой со своей семилетней дочерью Теодорой.

Читайте такжеУмер барабанщик группы King Crimson Билл Рифлин

Жена Уильямса Айда Филд выложила в Instagram видео, на котором певец поет написанную Теодорой песню, а она аккомпанирует ему на клавишах.

Трогательное семейное видео Уильямса собрало более 110 тысяч просмотров.

Ранее американская певица 61-летняя Мадонна заявила, что больше не боится заразиться коронавирусом, поскольку имеет антитела к COVID-19.