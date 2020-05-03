Робби Уильямс спел песню, которую написала его семилетняя дочь (видео)
12:56, 03 мая 2020Звезды
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Трогательное семейное видео Уильямса собрало более 110 тысяч просмотров.
Робби Уильямс / NME.com
Британский певец Робби Уильямс во время карантина проводит очень много со своими детьми. В частности – занимается музыкой со своей семилетней дочерью Теодорой.
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Жена Уильямса Айда Филд выложила в Instagram видео, на котором певец поет написанную Теодорой песню, а она аккомпанирует ему на клавишах.
Трогательное семейное видео Уильямса собрало более 110 тысяч просмотров.
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