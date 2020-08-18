Рианна выпустит кулинарную книгу вместо музыкального альбома

Пока Рианна решила повременить с выпуском альбома.

Известная певица Рианна в период самоизоляции увлеклась кулинарией. Поэтому решила выпустить книгу с рецептами.

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В книге будут собраны рецепты карибской кухни, передает popcornnews.

Также певица задумывается над тем, чтобы выпускать кухонные принадлежности. Что касается музыкального альбома, то певица не знает, когда он выйдет.

"Не могу сказать точно, когда он выйдет. Но я очень увлеченно работаю над музыкой. Не хочу, чтобы мои альбомы определялись какой-то тематикой. Никаких правил, никаких форматов. Будет просто хорошая музыка", - сказала Ри.

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Автор: УНИАН