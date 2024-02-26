Певица выложила неоднозначную "историю".

Певица и блогер Анна Тринчер поделилась с поклонниками новостью - она решила возобновить занятия в спортивном зале. Так, Тринчер уже успела показаться в черной спортивой форме и сделала несколько упражнений на ягодицы.

В этот момент рядом с ней находился тренер. Он помогал Тринчер делать упражнения и поддерживал ее.

"Решила дать спорту второй шанс. Все эти цветы, кстати, были от него. Не устояла", - подписала ролик Аня с намеком на то, что именно тренер дарил ей букеты в последнее время.

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Однако позже певица отметила, что это была шутка.

К слову, недавно Анна Тринчер развелась с Александром Волошиным. Пара прожила в официальном браке меньше года. Причиной развода, по словам пары, стала депрессия Волошина и то, что его чувства к избраннице остыли.

Однако после разрыва он говорил о том, что вновь начал испытывать чувства к Тринчер. Однако девушка уверяет, что между ними все кончено. Возвращаться в прошлое она не хочет.

Напомним, ранее Тринчер даже сходила на свидание и рассказала, как оно прошло.

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