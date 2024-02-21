Девушка снова начинает общаться с мужчинами.

Певица и блогер Анна Тринчер после развода с александром Волошиным начинает больше общаться с мужчинами. С одним из них она даже сходила на свидание перед вылетом на Бали.

Как рассказала девушка в интервью "Люкс ФМ", первое время она отказывала мужчинам в свидании, потому что не была готова к новым романтическим отношениях. Однако сейчас она готова больше общаться с противоположным полом.

"Мне было интересно пообщаться с человеком. А вообще, весь этот период я отказывала, потому что мне было не до этого. Я не чувствовала, что я сейчас готова после развода сразу погружаться в какие-то романтические отношения, потому не тратила свое время", - рассказала Тринчер.

Артистка отметила, что мужчина, с которым она ходила на свидание, был старше.

"Он был старше меня. Я рассматриваю мужчин 30+. Я не хочу, конечно, как-то категоризировать мужчин, но мой опыт пока мне показывает, что мужчинам до 30 лет надо вылечить свои детские травмы", - добавила певица.

Кроме того, Тринчер уточнила, что ее больше ничего не связывает с экс-мужем Александром Волошиным. По ее словам, между ними нет никаких отношений, хотя блогер Богдан Беспалов говорил, что они снова сошлись.

Напомним, ранее Анна Тринчер призналась, свободно ли ее сердце после развода.

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