Исполнительница поделилась эмоциями, которые сейчас переживает.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая занимается творчеством и гастролирует с благотворительными концертами, собирая деньги для Украины, показала, что реально происходит в ее душе. Артистка обратилась к поклонникам, записав видео. Его она опубликовала в своем Telegram-канале.

Так, певица плачет и говорит, что новости об обстрелах родной страны ее с каждым днем добивают все сильнее.

"Хотела сказать, что последние три дня новости действительно добивают. И европейские журналисты очень часто меня спрашивают, типа: "Вы такая позитивная, у вас такой хороший светлый вайб. От вас такая энергия идет. Скажите, а где вы берете силы?". А я им всем говорю: "А кто вам сказал, что я не за*балась?". Я такая, как и все. Я тоже устала, тоже разбита, просто могу этого не показывать. Но это не значит, что все классно, все прекрасно. Я не знаю, новости в последнее время п*здец", - прокомментировала рэп-исполнительница, которая недавно выпустила новую песню с Jerry Heil.

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona заинтриговали коллаборацией с европейским артистом. Артистки перепели народную песню "Летіла зозуля".

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