Перепели артисты народную песню "Летіла зозуля".

Украинские исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona записали коллаборацию с европейским артистом на народную песню "Летіла зозуля". Фрагмент их записи был опубликован в Instagram, однако на видео видно только Джери Хейл и Алену Алену. Кто третий в этом проекте - пока загадка.

"Наш первый фит с европейским артистом еще не успел насидеться на первом месте в трендах YouTube, а мы уже готовим следующую работу. Бросаю вам немного бейкстейджа и немного палю вам трек", - написала в комментарии к ролику в своем блоге Jerry Heil.

Поклонники уже успели высоко оценить фрагмент, который услышали. Пишут, что с нетерпением ждут релиза.

Напомним, помимо своей творческой деятельности артистки всеми силами пытаются помочь своей стране. Для этого они ездят в благотворительные гастрольные туры. Так, недавно Jerry Heil и alyona alyona купили дрон за деньги, собранные на концерте в Варшаве.

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