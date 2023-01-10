Артистка вообразила, о чем бы говорила с самой собой в прошлом.

Известная украинская рэперша alyona alyona предположила, каким бы был ее разговор, если бы она встретилась с собой из прошлого. Для этого знаменитость сделала короткое видео, состоящее из ее детских снимков.

alyona alyona отметила, что обязательно сказала бы юной себе, что своей мечты она достигла - стала узнаваемой не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Также она добавила, что в детстве боролась с неуверенностью в себе, и во взрослом возрасте ей удалось это преодолеть. Теперь она помогает сделать это другим.

Видео дня

В конце щемящего видео исполнительница хита "Dancer" отметила, что и в детстве, и сейчас ее главный девиз - никогда не опускать руки.

Чем известна alyona alyona

Украинская певица и автор песен. Например, она написала композицию "Вільна" для Тины Кароль и Юлии Саниной.

alyona alyona принимала участие в шоу "Танцы со звёздами". Рэперша поражает публику своей жизнерадостностью и зажигательными песнями.

Напомним, TVORCHI удивили мощной песней с Alyona Alyona.

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