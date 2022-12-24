Представители на Евровидении-2023 от Украины выпустили новую композицию.

В декабре этого года состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2023. Согласно оценкам жюри и зрителей, победу одержала группа TVORCHI из Тернополя. Еще до Нацотбора музыканты вели активную деятельность, поэтому являются довольно узнаваемыми в Украине. Сейчас они представили новую песню вместе с рэпершей Alyona Alyona. Композиция получила название "Досить".

"Песня-протест "Досить" в фите с Alyona Alyona прозвучала впервые вживую в декабре прошлого года на сольнике реперши, но сейчас получила новые актуальные смыслы. Трек вошел в ЕР Heart of Steel, который мы посвящаем непокорности украинцев", - прокомментировали свой релиз TVORCHI.

Реакция соцсетей

"Тот случай, когда Джефри больше украинец по своим действиям и мировоззрению, творчеству и ощущениям, чем большинство популистов и хейтеров на этой теме. Украинец – это не о цвете паспорта. Это о сознании. Желаю группе расцвета и непрерывного развития"

"Джефри, ваш украинский каждый раз лучше и это не может не очаровывать"

"Песня - огонь!"

"Удачи! Пусть все удастся, как вы задумали. Отдельное впечатление - Джефри, это наверняка совсем не объективно, но на украинском вы звучите шикарно!"

Напомним, KRUTЬ обвинила TVORCHI в нарушении правил Нацотбора.

Вас также могут заинтересовать новости: