В декабре этого года состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2023. Согласно оценкам жюри и зрителей, победу одержала группа TVORCHI из Тернополя. Еще до Нацотбора музыканты вели активную деятельность, поэтому являются довольно узнаваемыми в Украине. Сейчас они представили новую песню вместе с рэпершей Alyona Alyona. Композиция получила название "Досить".
"Песня-протест "Досить" в фите с Alyona Alyona прозвучала впервые вживую в декабре прошлого года на сольнике реперши, но сейчас получила новые актуальные смыслы. Трек вошел в ЕР Heart of Steel, который мы посвящаем непокорности украинцев", - прокомментировали свой релиз TVORCHI.
Реакция соцсетей
- "Тот случай, когда Джефри больше украинец по своим действиям и мировоззрению, творчеству и ощущениям, чем большинство популистов и хейтеров на этой теме. Украинец – это не о цвете паспорта. Это о сознании. Желаю группе расцвета и непрерывного развития"
- "Джефри, ваш украинский каждый раз лучше и это не может не очаровывать"
- "Песня - огонь!"
- "Удачи! Пусть все удастся, как вы задумали. Отдельное впечатление - Джефри, это наверняка совсем не объективно, но на украинском вы звучите шикарно!"
Напомним, KRUTЬ обвинила TVORCHI в нарушении правил Нацотбора.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В новой песне Златы Огневич заметили плагиат на Билли Айлиш
- Око за око, зуб за зуб, загризуть тут за тризуб – группа KALUSH и рэпер SKOFKA запустили новый трек
- Сеть "горит" от эротического клипа Кристины Соловий (фото, видео)
- Игорь Кондратюк о финалистах Нацотбора: "На мой первый взгляд – хитов среди этих песен нет"