Накануне западная и украинская разведки сообщали о намерениях республики вступить в войну с Украиной на стороне России.

Украинский рэпер Ярмак обратился к белорусам с предупреждением, что Вооруженным силам придется убивать каждого врага, который переступит нашу границу.

Звезда записал обращение с блокпоста, поскольку Ярмак сейчас проходит службу в армии, защищая Родину от российских оккупантов.

Накануне западная и украинская разведки сообщали о намерениях республики вступить в войну с Украиной на стороне России.

Ярмак обратился к белорусским военным.

"Мы на своей земле, мы никогда не претендовали на чужую территорию. Мы очень добрый и гордый народ, который знает, как защищать свою Родину. Мы обязаны убивать всех, кто придет на нашу землю, так же как русских нелюдей-оккупантов, которые подло на нас напали и принесли большое горе в наши дома. Парни, отказывайтесь от этого преступления. Для всех тюрем не хватит, а режим Путина-Лукашенко продержится недолго. Сегодня Украина бьется не только за свою, но и за вашу свободу", - сказал музыкант.

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