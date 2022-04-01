По словам телеведущей, политические темы разрушают ее семью.

24 февраля 2022 года в Украине началась полномасштабная война. На нашу страну агрессивно напала Россия и устроила здесь настоящий коллапс с разрушенными домами и жутким кровопролитием.

И пока украинские знаменитости кричат на весь мир о войне в нашей стране, опальные звезды предпочитают отмалчиваться. Одной из таких оказалась Регина Тодоренко, которая уже много лет живет и работает в РФ.

Уже более месяца Регина молчит о войне в Украине. Однажды она лишь намекнула на дружбу двух стран, но поклонники сразу же ее захейтили.

Сейчас же она объяснила свою позицию. По словам Регины, в ее семье наложено вето на политические темы. Напомним, супруг Тодоренко - Влад Топалов - российский певец.

Она добавила, что не может с супругом прийти к консенсусу, им сложно находить общий язык в вопросах войны в Украине.

"Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве – в радости, в болезни и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном", – сказала она.

Напомним, ранее Осадчая пригласила беременную Тодоренко рожать в бомбоубежище.

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