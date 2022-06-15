Женщина поздравила дочь с днем рождения.

Мама телеведущей Регины Тодоренко, которая молчит с начала войны в Украине, обратилась к дочери.

В день рождения Регины мама поздравила ее и отметила, что их одесская семья очень любит ее, гордится и ждет домой.

Также женщина пожелала опальной телеведущей, чтобы ее окружали только достойные люди и каждый новый день приносил ей гармонию в душе.

"С днем рождения, наша любимая ласточка, наша уникальная доченька! Будь нам здоровой, счастливой и любимой! Пусть тебя окружают достойные люди, новых интересных идей и творческих проектов! Пусть каждый день твоего нового года приносит гармонию в душе и положительные эмоции! Наша одесская семья любит, ждет и всегда гордится тобой! Ты наш самый светлый лучик света!", – написала Ирина Тодоренко в Instagram.

Напомним, ранее Регина Тодоренко выпустила песню "Он за мной", в которой попрощалась со своими родными из Одессы.

Вас также могут заинтересовать новости: