Телеведущую критикуют за молчание о войне в Украине.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко решила уйти из соцсетей, чтобы якобы сконцентрироваться на своей второй беременности.

По ее словам, негатив в социальных сетях негативно сказывается на ней и ее будущем ребенке.

"В ближайшее время в моем аккаунте не будет активности, к которой мы все привыкли. Дистанцируюсь для того, чтобы беречь здоровье человечка внутри меня. Благодарю всех за понимание", - написала Тодоренко.

Отметим, что уже более месяца Тодоренко молчит о войне в Украине. Вместо того чтобы поддержать свою Родину и Одессу, в которой она родилась, телеведущая переживает о санкциях против России. Конечно, такая ее позиция спровоцировала волну хейта в сети. Регине всячески напоминают о том, что в Украине идет полномасштабная война, развязанная Россией, что в нашей стране гибнут мирные жители и дети.

Лишь недавно она прокомментировала свое молчание. По словам Регины, в ее семье наложено вето на политические темы. У них с мужем, российским певцом Владом Топаловым разные взгляды, поэтому они не могут найти компромисс. Такие разговоры якобы разрушают их брак.

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