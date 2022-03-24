Телеведущая до сих пор молчит о войне в Украине.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко анонсировала интервью с экспертом, который разъяснит, как россиянам пережить введенные против страны санкции.

"Я возобновляю работу над проектом "Пятница с Региной". Конечно, в нынешних реалиях он претерпел трансформаций: привычных всем интервью со звёздами, артистами, блогерами не будет. Останется лишь прежнее название и мое горячее желание разобраться, как жить дальше. Пока могу работать, буду продолжать это делать", - написала Тодоренко.

И пока в ее родной стране, в том числе Одессе, в которой она родилась, идет кровавая война, развязанная РФ, Регина решила обсудить признание Meta(Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией, запреты в социальных сетях, уголовную ответственность Вероники Белоцерковский и Моргенштерна, а так же чем чревато нарушение закона, и как быть, если Instagram был твоей единственной площадкой для бизнеса.

Напомним, накануне вторжения РФ в Украину Регина намекнула на дружбу двух стран. А с 24 февраля 2022 года она молчит о войне в Украине.

Украинские знаменитости раскритиковали Тодоренко, живущую в России, за молчание о войне. Среди таких звезда Даша Астафьева, Алексей Дурнев, Леся Никитюк и другие.

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