Доктор Комаровский отреагировал на скандал вокруг Регины Тодоренко

Комаровский призвал Тодоренко прекратить истерить и оправдываться.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский встал на защиту ведущей Регины Тодоренко, которую "затравили" в сети за ее недавние высказывания о семейном насилии.

В своем Telegram-канале педиатр отметил, что тоже был объектом сетевой травли, что знает лично Тодоренко и что столько за 38 лет работы детским врачом насмотрелся на внутрисемейные разборки, в том числе и с применением насилия, что "может дать фору многим семейным психологам".

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"Регина — легкий, светлый, добрый человек. Трудолюбие, оптимизм, талант, удача — результат. Результат — предмет зависти и злорадства. Уникальность многих интервью нередко состоит в том, что задаются вопросы, на которые сплошь и рядом не может быть однозначного ответа — проблема должна рассматриваться с разных сторон, может иметь разные варианты решения. На подробные разборы, как правило, нет времени, тут же появляются новые вопросы... Как следствие — всегда можно придраться, обвинить в поверхностности, додумать то, чего и близко в голове не было… Было бы желание. Тодоренко не сказала ничего криминального. От слова вообще", - написал Комаровский.

Желание обгадить в сочетании с завистью и злорадством — гремучая смесь, заявил доктор.

"Лично для меня самое неприятное в этой ситуации — не реакция толпы, а реакция всех этих гламурных издательств и рекламодателей, которые готовы влиться в толпу, чтобы не лишиться доходов. Вы заключили контракт и вам, по большому счету, на человека уж простите на*рать, лишь бы сетевые эксперты были довольны. И как все быстро решаете!", - возмутился он.

Кроме того, Комаровский призвал Тодоренко прекратить истерить и оправдываться и заверил, что "нормальных и адекватных людей больше".

"Регина! Во всех своих проектах можешь на меня рассчитывать. Обещаю интервью о способах борьбы с "сетевыми экспертами". Держись, девочка. Хороших людей много, это правда, но сейчас ты можешь в этом усомниться. Но это правда", - подытожил врач.

Как сообщал УНИАН, на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.