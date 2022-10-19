Стало известно, сколько Примадонна зарабатывала в России во время своей концертной деятельности.

Генеральный директор компании "РУ-Концерт" Евгений Морозов рассказал о гонорарах российской звезды Аллы Пугачевой. По его словам, она не только себе обеспечила безбедную старость, но и этих денег хватит ее внукам и правнукам.

"У Пугачевой был самый высокий гонорар - 350 тысяч долларов за часовое выступление. Думаю, что у нее есть немалые накопления. Хватит не только детям, но и внукам и правнукам", - рассказал КП гендиректор компании "РУ-Концерт" Евгений Морозов.

Отметим, что Примадонна является самой высокооплачиваемой артисткой России, несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения сбежала с мужем и детьми в Израиль.

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При этом в конце августа она таки вернулась на родину и отправила детей в школу.

Позже ее вновь заметили в аэропорту Внуково. Ряд СМИ сообщили о том, что Примадонна во второй раз покинула Россию. Ее подруга в комментарии росСМИ призналась, что Алла Борисовна уехала из РФ потому, что ее детей начали травить в школе из-за Максима Галкина, который в войне поддерживает Украину.

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