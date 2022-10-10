По словам Людмилы Дородновой, Пугачева счастлива с Галкиным.

Вокруг семейной жизни российских звезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина ходило много слухов. Кто-то уверен, что это был брак по расчету, а кто-то таки верит в то, что между ними действительно любовь. Так что же на самом деле происходит в отношениях Примадонны и юмориста?

Гувернантка их детей Людмила Дороднова в комментарии росСМИ рассказала, что Пугачева действительно счастлива в отношениях с Максимом Галкиным, поэтому их брак нельзя назвать фиктивным.

"Алла наконец-то живёт той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила. А то, что у них с Максимом разница в возрасте – это ерунда. Они оба не соответствуют своим годам – в душе оба гораздо моложе! Оба красивые, интеллигентные, с чувством юмора. Вот у кого надо учиться всему", - сказала Дороднова. Видео дня

Также она добавила, что их дети - Лиза и Гарри - растут очень умными детьми. Порой ей даже страшно с ними общаться, так как она переживает, что может на их фоне выглядеть глупее.

Напомним, ранее Алла Пугачева после массированной атаки по Украине прервала молчание. Она поблагодарила своих поклонников за поддержку и отметила, что очень важно различать правду от лжи. Более того, она заявила, что молиться о мире.

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