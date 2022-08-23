Шоумен поддерживает Украину в развязанной РФ войне.

Российский пародист Максим Галкин дал концерт в Варшаве. Он вышел на сцену в сине-желтом костюме, цвета которого символизируют флаг Украины.

Так, для выступления Галкин надел желтые штаны и синий пиджак, а после концерта поблагодарил поляков за теплый прием.

"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии", - подписал видео Галкин.

Пользователи сети отметили порядочность шоумена и пожелали ему и дальше собирать стадионы.

"И пусть такие овации будут всегда! Трудяжка и просто порядочный человек", "Тонко! Талантливо! Спасибо за вечер и за поддержку Украины", "Это было фантастически! Смех до слёз, смех сквозь слёзы, смех, несмотря на слёзы", "Спасибо за порядочность, смелость и мужество", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Максим Галкин в Юрмале посмеялся над российской диаспорой.

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