Пару удалось запечатлеть во время отдыха на одном из Карибских островов.

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо и его девушку Камиллу Морроне, которые весьма тщательно скрывают свои отношения, удалось запечатлеть во время их совместного отдыха на одном из Карибских островов Сен-Барт (или Сен-Бартелеми).

Снимки быстро разлетелись в сети, ведь увидеть совместные фотографии пары фанатам удается довольно редко - 47-летний актер и его 24-летняя девушка хоть и встречаются уже более 4 лет, но в качестве пары даже не выходят на красную дорожку, а в соцсетях не постят общие фото.

Но на этот раз неуловимым влюблённым не удалось избежать объективов папарацци. Пара выглядит счастливой и не скрывает своих чувств - вместе они дурачатся в воде, обнимаются и целуются.

Для пляжного отдыха Морроне выбрала открытый черный купальник, который подчеркивает ее стройное тело. Фанаты отмечают, что новогодние и рождественские праздники никак не повлияли на фигуру девушки, чего не скажешь о Ди Каприо.

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Фотографии с пляжного отдыха Морроне опубликовала также в своем Instagram - традиционно на них она одна, уже в закрытом черном купальнике.

Отпуск звезд, оказался, однако несколько омрачен скандалом. Так, для Камилы и своих друзей Ди Каприо взял в аренду шикарную, однако весьма неэкологичную 96-метровую яхту: за семь миль (или 11 километров) хода двигатель судна оставляет такой же углеродный след, как автомобиль с бензиновым двигателем, на котором ездили целый год.

Многие посчитали это лицемерием со стороны актера, ведь он является ярым эко-активистом и обращает всеобщее внимание на многие проблемы окружающей среды.

Напомним, Таиланд впервые с мая 2018 года открыл для туристов знаменитый пляж из фильма с Ди Каприо. Популярный пляж Майя Бэй был закрыт на 3,5 года для восстановления экосистемы, сильно пострадавшей из-за слишком большого наплыва посетителей.

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