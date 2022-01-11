Пару засняли, когда они вдвоем дурачились в воде / фото: https://www.instagram.com/yankdrop/

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо и его девушку Камиллу Морроне, которые весьма тщательно скрывают свои отношения, удалось запечатлеть во время их совместного отдыха на одном из Карибских островов Сен-Барт (или Сен-Бартелеми). 

Снимки быстро разлетелись в сети, ведь увидеть совместные фотографии пары фанатам удается довольно редко - 47-летний актер и его 24-летняя девушка хоть и встречаются уже более 4 лет, но в качестве пары даже не выходят на красную дорожку, а в соцсетях не постят общие фото.

Но на этот раз неуловимым влюблённым не удалось избежать объективов папарацци. Пара выглядит счастливой и не скрывает своих чувств - вместе они дурачатся в воде, обнимаются и целуются. 

Для пляжного отдыха Морроне выбрала открытый черный купальник, который подчеркивает ее стройное тело. Фанаты отмечают, что новогодние и рождественские праздники никак не повлияли на фигуру девушки, чего не скажешь о Ди Каприо.

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Фотографии с пляжного отдыха Морроне опубликовала также в своем Instagram - традиционно на них она одна, уже в закрытом черном купальнике.

Фото Камила Морроне 11 января 2022
Фото Камила Морроне 11 января 2022
Фото Камила Морроне 11 января 2022

Отпуск звезд, оказался, однако несколько омрачен скандалом. Так, для Камилы и своих друзей Ди Каприо взял в аренду шикарную, однако весьма неэкологичную 96-метровую яхту: за семь миль (или 11 километров) хода двигатель судна оставляет такой же углеродный след, как автомобиль с бензиновым двигателем, на котором ездили целый год.

Многие посчитали это лицемерием со стороны актера, ведь он является ярым эко-активистом и обращает всеобщее внимание на многие проблемы окружающей среды.

Напомним, Таиланд впервые с мая 2018 года открыл для туристов знаменитый пляж из фильма с Ди Каприо. Популярный пляж Майя Бэй был закрыт на 3,5 года для восстановления экосистемы, сильно пострадавшей из-за слишком большого наплыва посетителей.

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