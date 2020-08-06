41-летняя Лорак не уместила огромную грудь в купальник (фото)

На видео певица показала роскошный бассейн на фоне морского побережья.

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, похвасталась видео с отдыха.

Ролик она разместила в "историях" своего Instagram.

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На видео певица показала роскошный бассейн на фоне морского побережья. Певица позировала возле него, одетая в черный открытый купальник и кепку. При этом ее внушительная грудь практически "выскакивала" из купальника, кроме того у певицы был заметен небольшой "животик", особенно бросавшийся в глаза после ее снимков с идеальной осиной талией.

Как сообщал УНИАН, ранее сексуальная Эмили Ратаковски показала фигуру в мини-бикини, не оставив пространства для воображения.

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