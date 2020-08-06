41-летняя Лорак не уместила огромную грудь в купальник (фото)
15:47, 06 августа 2020Звезды
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На видео певица показала роскошный бассейн на фоне морского побережья.
Лорак нарядилась в черный открытый купальник и кепку / Instagram Ани Лорак
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, похвасталась видео с отдыха.
Ролик она разместила в "историях" своего Instagram.
Instagram Ани Лорак
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На видео певица показала роскошный бассейн на фоне морского побережья. Певица позировала возле него, одетая в черный открытый купальник и кепку. При этом ее внушительная грудь практически "выскакивала" из купальника, кроме того у певицы был заметен небольшой "животик", особенно бросавшийся в глаза после ее снимков с идеальной осиной талией.
Как сообщал УНИАН, ранее сексуальная Эмили Ратаковски показала фигуру в мини-бикини, не оставив пространства для воображения.
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