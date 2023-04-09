Музыкант принял наркотики.

Стала известна причина смерти рэпера Coolio. Автор хита Gangsta's Paradise скончался от передозировки, он принял "убийственный коктейль" из наркотиков.

Представитель семьи рэпера сообщил изданию TMZ о том, что родственники Кулио уже получили отчет от коронера. Оказалось, что музыканта убили наркотики. В его организме нашли фентанил, героин и метамфетамины. Помимо этого, у рэпера была тяжелая форма астмы, также он курил много лет подряд, что тоже негативно повлияло на его организм.

На фоне проблем со здоровьем Coolio употреблял наркотики, его организм был ослаблен и попросту не справился с тем "убийственным коктейлем", который он принял. По данным TMZ, на месте смерти рэпера полиция не находила наркотиков.

Представитель семьи рэпера утверждает, что его дети все равно будут о нем помнить и попытаются сохранить его в памяти, как великого человека. Родственники Кулио хотят, чтобы о нем сняли документальные фильмы.

Умер рэпер Coolio - что известно

Рэпер Кулио скончался в возрасте 59 лет. Это случилось 28 сентября 2022 года. Тело артиста нашли в его доме в Лос-Анджелесе. Изначально СМИ сообщали, что причиной смерти Coolio была остановка сердца.

Музыкант стал популярным благодаря песне Gangstaʼs Paradise. Трек стал хитом 90-х, за него он получал "Грэмми".

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