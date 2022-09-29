Рэпер Кулио скончался в возрасте 59 лет.

Стало известно о смерти рэпера Кулио - автора популярного в 1990-е хита "Gangsta's Paradise". Трагическим известием поделился его менеджер Джарез Поузи, пишет издание TMZ.

Сообщается, что сердце музыканта остановилось, когда он находился в доме своего друга в Лос-Анджелесе. Кулио было 59 лет. Официальную причину смерти пока что не обнародовали, но СМИ пишут об остановке сердца.

Чем известен Кулио

Рэпер Кулио больше всего прославился благодаря своему треку "Gangstaʼs Paradise" из одноименного альбома 1995 года. Композиция считается классикой гангстерского рэпа. Ее использовали как саундтрек к фильму "Опасные умы", и признали самым продаваемым синглом 1995 года в США. За нее же Кулио получил "Гремми" как лучший сольный рэп-исполнитель.

Официальный клип Coolio - Gangsta's Paradise

Напомним, недавно умер Борис Моисеев. Сердце известного российского певца остановилось на 69 году жизни.

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