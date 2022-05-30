Профессор Нина Карнаух поделилась своими впечатлениями от клипа Stefania.

Американская профессор родом из Украины Нина Карнаух нашла пророчество для нашей страны в клипе группы Kalush Orchestra - "Stefania".

Так, Карнаух обратила внимание на несколько моментов в клипе. Первое - ребенок с коктейлем Молотова в руке. По словам профессора, это предвестник скорой победы Украины.

Второй момент - это танк в огне. По мнению Карнаух, танк символизирует Россию, а огонь - приближение ее "смерти".

Также она обратила внимание на женские роли в клипе "Stefania". Профессор отметила, что в нем можно проследить три женские судьбы на войне.

"Первая женщина передает своего ребенка родителям и идет дальше воевать на фронт. Вторая – привела ребенка к его матери. И третья женщина передает свою дочь священнику, что скорее всего значит, что ее дочь умерла. Позже эта мать и ее дочь снова встретились в церкви, что, вероятно, означает, что мать тоже умерла..." – поделилась Карнаух.

Напомним, ранее Kalush Orchestra рассказали о новых песнях и планах.

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