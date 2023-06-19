Певица, которая уже несколько раз боролась за право представлять Украину на Евровидении, призналась, что восхищена.

Популярная украинская певица Jerry Heil оценила выступление группы TVORCHI на Евровидении-2023. В интервью 24 каналу звезда призналась, что восхищается их конкурсным номером.

"Классно был сделан номер, хотя они (TVORCHI, - ред) практически ничего не меняли. Но оно еще и на Нацотборе выглядело круто. Мне за их выступление было совершенно не стыдно. Я смотрела и думала: "Класс", - сказала Jerry Heil.

Стоит отметить, что сама Jerry Heil принимала участие в Нацотборе, но победить ей не удалось. Исполнительница хита "Охрана, отмена" призналась, что в какой-то момент даже обрадовалась, что не она поехала в Ливерпуль - слишком уж достойными были другие конкурсанты.

"В какой-то момент я даже обрадовалась, что я не участвовала в Евровидении-2023. Это была сложная борьба, много крутых артистов", - добавила она.

Комментируя песню победительницы этого года Loreen Jerry Heil призналась, что не считает хит плагиатом - песня ей очень понравилась.

"Написать что-то новое - нереально. Весьма вероятно, что они могли когда-то услышать эту песню Мики Ньютон, и оно где-то отложилось в мозгу. Ты же не можешь это контролировать. Проходит, например, 10 лет и ты даже не помнишь, откуда это в тебе... Так работает мозг - он будто собирает информацию и "формирует" из пяти песен одну", - высказалась звезда.

Ранее УНИАН писал, что Jerry Heil перевела на украинский язык песню Loreen для Евровидения.

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