Российские блогерши устраивают целые истерики из-за закрытия Инстаграм, а также из-за неработающих магазинов в Москве.

Российская Instagram-блогерша разрыдалась из-за того, что соцсеть с 14 марта перестанет работать в ее стране.

На видео, записанном девушкой, она говорит, что Instagram "стал для нее всем".

"Для меня это вся жизнь, это душа. Это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю пять лет подряд", – сказала блогерша.

Еще одна популярная российская блогерша в Instagram Анастасия Дашко возмутилась тем, что не смогла попасть в магазин в ТЦ. "Не верится, что это происходит с россиянами", - прокомментировала она.

Дашко, участница российского проекта "Дом-2", славящаяся скандальным поведением и имеющая черные метки в биографии в виде исправительной колонии, опубликовала в Instagram "сториз", в которой пожаловалась на то, что РФ начинает трещать по швам.

"Зашли в магазин, а продавщица говорит: "Делаем переоценку каждый день. И каждый день в магазине меняются цены", - рассказала девушка.

Как сообщал УНИАН, с 14 марта Instagram прекратит работу в России. По словам экспертов страны-агрессора, в России есть более тысячи блоггеров-миллионников.