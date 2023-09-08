Опальную певицу высмеяли за попытки скрыть свой позор, ведь у нее ничего не получилось.

Певица Любовь Успенская, которая родилась в Киеве, но стала путинисткой, жестко опозорилась прямо на сцене. Артистка выступала на концерте "Русского радио" и внезапно поняла, что не может петь.

Судя по всему, у нее пропал голос. Певица принялась закрывать микрофон и утверждать, что он не работает. Однако на видео слышно, что устройство было исправным. При этом Успенская махала руками, а затем и вовсе ушла со сцены прямо посреди концерта.

"У Успенской пропал голос или как она начала закрывать микрофон якобы по какой-то технической неполадке. Но вы же тоже ее прекрасно слышите?" - пишут в сети под видео, на котором запечатлен позор артистки.

Ролик с Успенской быстро "разлетелся" в сети. Путинистку высмеивают в Telegram- каналах, а пользователи пишут:

"Грязь пропитая"

"Мда уж, жесть"

"Голос покинул тело".

Позор Успенской увидели все - видео

Что Успенская говорит о войне

Напомним, до полномасштабной войны РФ против Украины певица нередко приезжала в Киев и другие города нашей страны с концертами. Однако после 24 февраля 2022 года Успенская начала открыто поддерживать путинский режим.

Она заявляла, что всегда мечтала жить в РФ, хотя имела гражданство в США. По словам российского блогера Рустама Солнцева, Успенская стала путинисткой не ради денег, а по собственному желанию, ведь ее никто не заставлял "петь дифирамбы" кровавому диктатору.

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