Певица Любовь Успенская, которая родилась в Киеве, но стала путинисткой, жестко опозорилась прямо на сцене. Артистка выступала на концерте "Русского радио" и внезапно поняла, что не может петь.
Судя по всему, у нее пропал голос. Певица принялась закрывать микрофон и утверждать, что он не работает. Однако на видео слышно, что устройство было исправным. При этом Успенская махала руками, а затем и вовсе ушла со сцены прямо посреди концерта.
"У Успенской пропал голос или как она начала закрывать микрофон якобы по какой-то технической неполадке. Но вы же тоже ее прекрасно слышите?" - пишут в сети под видео, на котором запечатлен позор артистки.
Ролик с Успенской быстро "разлетелся" в сети. Путинистку высмеивают в Telegram- каналах, а пользователи пишут:
- "Грязь пропитая"
- "Мда уж, жесть"
- "Голос покинул тело".
Позор Успенской увидели все - видео
Что Успенская говорит о войне
Напомним, до полномасштабной войны РФ против Украины певица нередко приезжала в Киев и другие города нашей страны с концертами. Однако после 24 февраля 2022 года Успенская начала открыто поддерживать путинский режим.
Она заявляла, что всегда мечтала жить в РФ, хотя имела гражданство в США. По словам российского блогера Рустама Солнцева, Успенская стала путинисткой не ради денег, а по собственному желанию, ведь ее никто не заставлял "петь дифирамбы" кровавому диктатору.